Мбаппе резко ответил сенатору из Парагвая на расистские оскорбления после матча ЧМ-2026

Сборная Франции недавно обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026. После этого парагвайская политик Селесте Амарилья опубликовала уничижительный пост в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.

Футболист не оставил это без внимания и опубликовал ответ в своей социальной сети X. Он обвинил сенатора в откровенном расизме и осудил ее поведение.

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Как Мбаппе отреагировал на слова сенаторши?

Мбаппе подчеркнул, что скандальные высказывания чиновницы полностью затмили спортивные достижения парагвайских футболистов на чемпионате мира. По его словам, вместо обсуждения исторических усилий команды мир вынужден наблюдать за проявлениями ненависти.

Французский нападающий подытожил, что никогда не позволит подобным людям безнаказанно распространять расизм на международной арене.

Госпожа Селесто Амарилья, вы – отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай – страну, которая излучала страсть и честь на протяжении всего турнира,

– заявил нападающий.

В настоящее время сборная Франции продолжает выступления на турнире и готовится к четвертьфинальному матчу против Марокко.

Что известно о ситуации с Мбаппе?

Конфликт разгорелся после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Францией и Парагваем, в котором французская сборная одержала минимальную победу (1:0). Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. Поединок оказался чрезвычайно грубым и эмоционально напряженным.

После вылета Парагвая сенатор страны Амарилья опубликовала в соцсети X пост с резкими оскорблениями в адрес Мбаппе. Она назвала футболиста "дикарем, который не умеет писать" и "колонизированным камерунцем, притворяющимся французом".

Несмотря на скандал за пределами футбольного поля, Мбаппе продолжает демонстрировать блестящую игру на турнире. Именно его точный удар с пенальти принес Франции путевку в четвертьфинал, а с семью забитыми мячами он возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026 вместе с Лионелем Месси и Эрлингом Холандом.