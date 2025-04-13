Мбаппе впервые получил красную карточку в составе Реала: видео фола француза

В воскресенье, 13 апреля, состоялся 31-й тур Ла Лиги-2024/2025. В одном из матчей элитного испанского дивизиона скромный Алавес дома принимал мадридский Реал.

Игра между Алавесом и Реалом завершилась минимальной победой мадридского клуба – 0:1. Однако поединок также запомнился удалением главной звезды "сливочных" Килиана Мбаппе, сообщает 24 канал.

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Почему удалили Мбаппе

В конце первого тайма Килиан Мбаппе пытался отобрать мяч у полузащитника Антонио Бланко. Однако звездный француз не успел и влетел шипами в ногу игрока Алавеса.

Главный арбитр продемонстрировал форварду Реала желтую карточку. Однако после просмотра VAR рефери изменил мнение, разобравшись в эпизоде и удалив нападающего "Королевского клуба".

Жесткий фол от Мбаппе: смотрите видео

Напомним, что Килиан Мбаппе перешел в Реал летом прошлого года. Удаление в матче против Алавеса стало первым для звездного француза в составе "сливочных".

В текущей кампании Килиан Мбаппе сыграл в 49 матчах за Реал. Французский форвард "бланкос" имеет в своем активе 33 гола 5 результативных передач.