Игра завершилась сенсационным поражением Реала со счетом 3:0. Легенда клуба Тони Кроос назвал истинную причину фиаско мадридцев, сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

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Что сказал Кроос

Бывший игрок "Королевского клуба" в шутливой форме объяснил, почему подопечные Карло Анчелотти проиграли первый матч. Кроос сказал, что мадридцы намеренно уступили, чтобы вырвать волевую победу на "Бернабеу".

Арсенал победил Реал? Ничья в первом матче была бы слишком скучной для Реала. На самом деле они должны были проиграть, чтобы потом сделать камбэк,

– сказал Кроос.

Напомним, что Тони Кроос играл за мадридский Реал десять лет (2014 – 2024). В составе "сливочных" немец провел 306 матчей, оформил 22 гола и получил 22 трофея, в частности, 5 Кубков Лиги чемпионов.

Ответный матч между Реалом и Арсеналом состоится в среду 16 апреля в Мадриде. Начало игры на фантастическом "Бернабеу" запланировано на 22:00 по киевскому времени.