Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов – это удавалось лишь четырем игрокам

Несмотря на поражение Реала от Баварии и вылет из Лиги чемпионов, у мадридского клуба есть положительный момент. Форвард Килиан Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в выездных матчах Лиги чемпионов за один сезон.

Он вышел в старте против Баварии и забил на 42-й минуте. Этим голом Мбаппе установил рекорд: первым в истории забил 10 мячей в выездных матчах одного сезона Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов, сообщает Opta.

В каких матчах забивал Мбаппе?

Французу это удалось лишь в четырех выездных матчах Лиги чемпионов, и в одном из них, против Олимпиакоса, форвард отметился покером.

Все голы Мбаппе в гостевых поединках Лиги чемпионов:

Кайрат (Алматы) – хет-трик (30 сентября, 2-й тур группового этапа)

Олимпиакос – покер (26 ноября, 5-й тур группового этапа)

Бенфика – дубль (28 января, 8-й тур группового этапа)

Бавария – 1 гол (15 апреля, ответный матч 1/4 финала)

Кто еще смог установить такой рекорд?

Как сообщает AS, благодаря этому форвард попал в элитный клуб из лишь четырех игроков, которым это удавалось ранее – среди них Карим Бензема, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.

Наибольшее количество голов за один сезон Лиги чемпионов:

17 голов – Криштиану Роналду (сезон 2013/2014)

16 голов – Криштиану Роналду (сезон 2015/2016)

15 голов – Килиан Мбаппе (сезон 2025/2026)

15 голов – Роберт Левандовски (сезон 2019/2020)

15 голов – Карим Бензема (сезон 2021/2022)

15 голов – Криштиану Роналду (сезон 2017/2018)

Мбаппе не хватило двух мячей до рекорда Роналду, но он все же превзошел лучшее достижение Месси за сезон – 14 голов в кампании 2011/2012 за Барселону.

