Такое не удавалось Роналду и Месси: звезда Реала установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов

В среду, 26 ноября, состоялись матчи 5 тура Лиги чемпионов. В одном из них греческий Олимпиакос дома принимал мадридский Реал.

В феерическом поединке гости одержали победу со счетом 4:3. В нем был установлен абсолютный рекорд турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Squawka.

Какой рекорд установил Мбаппе?

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. Он забил три гола еще в первом тайме в промежутке с 22 по 29 минуту.

Благодаря этому француз оформил больше хет-триков на выезде, чем любой другой игрок в истории Лиги чемпионов. Теперь на его счету уже четыре таких матча.

Во втором же тайме Килиан отметился и четвертым взятием ворот. Он стал лишь третьим французом, который записывал в свой актив покер в этом турнире. Ранее такое удавалось только Бафатемби Гомису и Оливье Жиру.

После установления рекорда французский форвард прокомментировал свое выступление. Он заявил, что большая заслуга в его голах принадлежит партнерам по команде.

Чувствую себя хорошо, очень счастлив. Забивать – всегда удовольствие для меня. Мои партнеры отдают мне много прекрасных передач. Мне очень повезло играть в этой команде со всеми этими футболистами. Я всегда стараюсь забить. Иногда получается, иногда нет, но я всегда хочу помочь команде,

– цитирует Мбаппе пресс-служба Реала.

К слову. В этом поединке впервые в сезоне сыграл за Реал Андрей Лунин. Он совершил пять сейвов.

Отметим, что следующий матч в Лиге чемпионов "сливочные" проведут 10 декабря. Их соперником будет Манчестер Сити.

Что известно выступления Мбаппе в Лиге чемпионов?