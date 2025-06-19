Звезду Реала выписали из больницы: названа дата возвращения к тренировкам

Недавно стало известно, что Килиана Мбаппе госпитализировали. У французского футболиста обнаружили острый гастроэнтерит.

Нападающего Реала уже выписали из больницы. Он продолжит проходить лечение уже в домашних условиях, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

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Мбаппе вскоре вернется к тренировкам

Француза ранее изолировали, во избежание распространения инфекции. Он придерживался специальной диеты, согласно которой он ел только фрукты и пил воду, поскольку полноценное питание было невозможно.

Известно, что Мбаппе уже выписали из больницы и он вернулся в расположение команды. Он продолжит восстановление дома под наблюдением медицинских работников.

Французский футболист должен пройти специальный курс лечения и постепенно будет возвращаться к тренировкам в общей группе Реала, как только его самочувствие это позволит.

Справка. В сезоне-2024/2025 Килиан Мбаппе сыграл 56 матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.

Отметим, что матч второго тура Клубного чемпионата мира состоится 22 июня в 22:00 по киевскому времени. Реал будет противостоять Пачуке.