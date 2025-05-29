Мальчик, который спас людей в Сумах, стал призером чемпионата Европы

Недавно состоялся чемпионат Европы 2025 года по пляжной борьбе. Украинские юноши и кадеты первыми выступили на соревнованиях среди представителей национальной команды.

Кирилл Ильяшенко, который отличился героизмом во время ракетной атаки на Сумы, принял участие в соревнованиях. Более того, 13-летний мальчик получил награду.

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Какое место занял Ильяшенко

Кирилл Ильяшенко выступал на Евро-2025 по пляжной борьбе в весовой категории до 60 килограммов. Мальчик сумел стать серебряным призером чемпионата, сообщает 24 канал со ссылкой на Кордон.Медиа.

Кирилл Ильяшенко стал призером ЧЕ по пляжной борьбе / Фото Кордон.Медиа

Напомним, что Кирилл Ильяшенко учится в 8 классе в школе номер 4 города Сумы. Мальчик занимается вольной борьбой и является воспитанником ДЮСШ "Факел".