Кирило Ілляшенко, який відзначився героїзмом під час ракетної атаки на Суми, взяв участь у змаганнях. Ба більше, 13-річний хлопчик здобув нагороду.

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Яке місце зайняв Ілляшенко

Кирило Ілляшенко виступав на Євро-2025 з пляжної боротьби у ваговій категорії до 60 кілограмів. Хлопчик зумів стати срібним призером чемпіонату, повідомляє 24 канал із посиланням на Кордон.Медіа.

Кирило Ілляшенко став призером ЧЄ з пляжної боротьби / Фото Кордон.Медіа

Нагадаємо, що Кирило Ілляшенко навчається у 8 класі у школі номер 4 міста Суми. Хлопчик займається вільною боротьбою та є вихованцем ДЮСШ "Факел".