"Ядерная Москва после ядерного взрыва": звездный фигурист из Украины назвал свою любимую игру

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о своей любви к компьютерным играм. Спортсмен признался, что больше всего ему нравятся S.T.A.L.K.E.R. и вселенная Metro.

22-летний спортсмен родом из Херсонской области, но после начала полномасштабного вторжения России живет и тренируется в финском Ювяскюле. Марсак совмещает серьезную спортивную карьеру с хобби, среди которых особое место занимают видеоигры, передает "Специалистка по интервью".

Какие игры нравятся Марсаку

Фигурист рассказал, что отдает предпочтение одиночным играм. Среди любимых он назвал S.T.A.L.K.E.R. и Metro, отметив атмосферу постапокалиптических миров.

Ядерная Москва после ядерного взрыва. Ну и в целом я люблю однопользовательские игры,

– рассказал Марсак.

В то же время с друзьями украинец играет в Counter-Strike. А вот проводить время за компьютерными играми вместе с другими спортсменами ему приходится нечасто.

Марсак также рассказал о своем опыте игры в Fortnite вместе со звездным американским фигуристом Ильей Малининым. Правда, эта игра украинцу не пришлась по душе.

Илья Малинин играет в Fortnite, я немного играл с ним, но в целом это не мое. Я не понял, что там нужно делать, как эти дома строить, и мне это не понравилось,

– признался фигурист.

Марсак переписывает историю украинского фигурного катания

Несмотря на молодой возраст, Марсак уже успел добиться нескольких исторических результатов для Украины. На Олимпиаде-2026 он впервые за 28 лет среди украинских фигуристов пробился в произвольную программу.

Также спортсмен стал первым представителем Украины, который выполнил четверной лутц на международных соревнованиях. Марсак четыре раза становился чемпионом Украины и регулярно завоевывает призовые места на европейских турнирах.

На чемпионате мира-2026 украинец установил личный рекорд по сумме двух программ – 234,67 балла – и занял 13-е место. Этот результат стал лучшим для Украины на чемпионатах мира по всем дисциплинам фигурного катания за последние 17 лет.