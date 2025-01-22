Свитолина проиграла американке и завершила выступления на Australian Open
В среду, 22 января, состоялись матчи четвертого круга Australian Open-2025. В одном из них Элина Свитолина противостояла американке Мэдсион Киз.
Мэдисон Киз – Элина Свитолина 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)
Украинская теннисистка имела шанс впервые в карьере сыграть в полуфинале Australian Open. Это уже шестая встреча Свитолиной и Киз на корте, пишет 24 канал.
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Ожесточенная борьба за полуфинал
В первом сете Свитолина отыграла два брейкпойнта, что помогло им одержать победу в этой партии.
В следующих двух сетах победила уже Киз. В преимуществе американки также сыграл роль отыгранный брейкпойнт.
Во время матча украинка сделала 15 невынужденных ошибок, а Киз – 41. Также Свитолина 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейкпойнтов.
Матч длился 1 час 54 минуты.
Видеообзор матча Киз – Свитолина
Отметим, что в одиночном разряде Australian Open не осталось ни одной представительницы Украины.