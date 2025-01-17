Довбик останется без тренера: титулованный Раньери анонсировал завершение карьеры

Итальянский специалист Клаудио Раньери по ходу сезона возглавил Рому. Однако 73-летний тренер не планирует связывать свое будущее с римским клубом.

Опытный тренер Клаудио Раньери сумел стабилизировать игру "волков". Однако по завершении сезона-2024/25 итальянец покинет пост, пишет 24 Канал со ссылкой на L`Unione Sarda.it.

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Раньери покинет Рому в конце сезона

Более того, Раньери собирается поставить жирную точку в тренерской карьере, выполнив задачу на сезон.

Рома будет искать нового тренера, который сможет вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце сезона я прекращу тренировать, пришло время сказать "хватит,

– заявил Раньери.

Напомним, что Клаудио Раньери в третий раз возглавил Рому 14 ноября 2024 года. На то время "волки" занимали 12 место в Серии А. На посту главного тренера римлян итальянец заменил Ивана Юрича.

С тех пор "джаллоросси" под руководством Раньери сыграли 11 матчей, в которых команда одержала 5 побед, потерпела три поражения, а еще три поединка завершились вничью.

В настоящее время Рома занимает 10 место в Серии А. Следующий поединок команда Довбика сыграет в пятницу, 17 января, против Дженоа. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.