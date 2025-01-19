"Он является ориентиром": тренер Ромы раскритиковал своих подопечных из-за Довбика

В пятницу, 17 января, в стартовом матче 21 тура Серии А Рома дома принимала Дженоа. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Первый гол в этом поединке забил Артем Довбик. Украинский форвард оказался в нужном месте и в нужное время, добив мяч в ворота соперников после сейва голкипера.

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Послематчевый комментарий Раньери

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери оценил игру нападающего в этом матче. Он остался доволен выступлением Довбика, однако имел претензии к другим игрокам, которые не создают своему форварду лучшие условия для взятия ворот, сообщает 24 Канал со ссылкой на RomaPress.

"Мы научились его находить – и когда он находится далеко от ворот, и когда он действует достаточно глубоко. Он всегда готов идти на эти мячи. Однако нам нужно быть более точными, когда мы отдаем ему мяч, потому что разница между тем, когда он есть на поле, и когда его нет, чувствуется, особенно в линии атаки.

Каждый может сыграть с ним, он является ориентиром: он идет вглубь, борется за каждый мяч, позволяя команде развивать атаки, но я не совсем доволен той работой, которую мы делаем, чтобы поставить его в наилучшие условия, чтобы он мог забить. Мы точно должны работать над тем, чтобы он больше был нацелен на ворота соперников", – сказал Раньери.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел за "волков" 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, что ранее Клаудио Раньери анонсировал свой уход из Ромы. По окончанию кампании-2024/2025 итальянец завершит тренерскую карьеру.