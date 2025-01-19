Перший гол у цьому поєдинку забив Артем Довбик. Український форвард опинився у потрібному місці та в потрібний час, добивши м'яч у ворота суперників після сейву голкіпера.

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Післяматчевий коментар Раньєрі

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив гру нападника в цьому матчі. Він залишився задоволений виступом Довбика, проте мав претензії до інших гравців, які не створюють своєму форварду найкращі умови для взяття воріт, повідомляє 24 Канал із посиланням на RomaPress.

"Ми навчилися його знаходити – і коли він перебуває далеко від воріт, і коли він діє досить глибоко. Він завжди готовий йти на ці м'ячі. Однак нам потрібно бути більш точними, коли ми віддаємо йому м’яч, тому що різниця між тим, коли він є на полі, і коли його немає, відчувається, особливо в лінії атаки.

Кожен може зіграти з ним, він є орієнтиром: він йде вглиб, бореться за кожен м’яч, дозволяючи команді розвивати атаки, але я не зовсім задоволений тією роботою, яку ми робимо, щоб поставити його в найкращі умови, щоб він міг забити. Ми точно повинні працювати над тим, щоб він більше був націлений на ворота суперників", – сказав Раньєрі.

Довідка. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів за "вовків" 26 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром команди.

Нагадаємо, що раніше Клаудіо Раньєрі анонсував свій відхід з Роми. По закінченню кампанії-2024/2025 італієць завершить тренерську кар'єру.