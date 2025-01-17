У п'ятницю, 18 січня, у рамках 21-го туру Серії А Рома приймає на власному стадіоні Дженоа. У стартовому складі господарів на поле вийшов Артем Довбик, пише 24 Канал.

Читайте також Довбик залишиться без тренера: титулований Раньєрі анонсував завершення кар'єри

Довбик знову забиває

На 25-й хвилині матчу українець опинився в обіймах партнерів по команді після влучного удару. Під час атаки на ворота Дженоа українець опинився у потрібному місці у потрібний час та добив м'яч у ворота суперників.

Відео голу Довбика

Для Артема Довбика цей гол став сьомим у Серії А. Загалом на рахунку форварда стало 11 забитих м'ячів у 26 офіційних матчах за Рому.

Зазначимо, що у складі Дженоа гру пропускає українець Руслан Маліновський. Півзахисник досі відновлюється після травми правої щиколотки.

Після 20-ти зіграних турів обидві команди знаходяться поруч у турнірній таблиці: Рома займає 10 місце, а Дженоа – 11-те.