"Для меня это новая возможность": Кличко о переезде в другую страну

Украинский баскетболист Максим Кличко рассказал о своем опыте выступлений за рубежом. А также объявил о своем возвращении в студенческий баскетбол.

Информация об этом была опубликована на странице Hoist the Colours в социальной сети Х. По итогам прошлого сезона Кличко покинул Монако и перешел в Университет Восточной Каролины в США.

Что рассказал Кличко

Максим Кличко отметил, что у него появилась возможность посмотреть на многие вещи по-другому. Однако ему потребовалось некоторое время, чтобы вновь адаптироваться к студенческому баскетболу.

В то же время я приобрел новые навыки на европейском уровне. Теперь мне нужно перенести их на игры на уровне колледжа,

– отметил баскетболист.

Максим Кличко – младший сын Виталия Кличко. Юноше 21 год, и он не пошел в бокс по стопам своего отца. Рост парня – 215 сантиметров, поэтому делом своей жизни он выбрал баскетбол.

Первую баскетбольную лицензию Кличко-младший получил в 2021 году. А с лета 2024 года он играл в системе французского Монако. В частности, выступал в молодежной системе клуба и дебютировал в основном составе.

В 2025 году он уже дебютировал за взрослую сборную Украины по баскетболу. До этого выступал в молодежных сборных Украины. В частности, демонстрировал немалую результативность в сборной Украины U-20.

По информации комментатора НБА Александра Прошуты, Максим Кличко имел предложения и от элитных команд NCAA. Однако баскетболист выбрал команду, в которой будет получать регулярную игровую практику.

Интересно, что во Франции Максим Кличко попал в список лучших игроков чемпионата. Это символическая сборная молодежного чемпионата страны, где украинец играл за команду Монако U-21.