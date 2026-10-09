"Для меня это новая возможность": Кличко о переезде в другую страну
Украинский баскетболист Максим Кличко рассказал о своем опыте выступлений за рубежом. А также объявил о своем возвращении в студенческий баскетбол.
Информация об этом была опубликована на странице Hoist the Colours в социальной сети Х. По итогам прошлого сезона Кличко покинул Монако и перешел в Университет Восточной Каролины в США.
Что рассказал Кличко
Максим Кличко отметил, что у него появилась возможность посмотреть на многие вещи по-другому. Однако ему потребовалось некоторое время, чтобы вновь адаптироваться к студенческому баскетболу.
В то же время я приобрел новые навыки на европейском уровне. Теперь мне нужно перенести их на игры на уровне колледжа,
– отметил баскетболист.
Максим Кличко – младший сын Виталия Кличко. Юноше 21 год, и он не пошел в бокс по стопам своего отца. Рост парня – 215 сантиметров, поэтому делом своей жизни он выбрал баскетбол.
Первую баскетбольную лицензию Кличко-младший получил в 2021 году. А с лета 2024 года он играл в системе французского Монако. В частности, выступал в молодежной системе клуба и дебютировал в основном составе.
В 2025 году он уже дебютировал за взрослую сборную Украины по баскетболу. До этого выступал в молодежных сборных Украины. В частности, демонстрировал немалую результативность в сборной Украины U-20.
По информации комментатора НБА Александра Прошуты, Максим Кличко имел предложения и от элитных команд NCAA. Однако баскетболист выбрал команду, в которой будет получать регулярную игровую практику.
Интересно, что во Франции Максим Кличко попал в список лучших игроков чемпионата. Это символическая сборная молодежного чемпионата страны, где украинец играл за команду Монако U-21.