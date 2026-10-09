Інформацію про це опублікували в Hoist the Colours на сторінці в соцмережі Х. За підсумками минулого сезону Кличко залишив Монако та перейшов до Університету Східної Кароліни в США.
Що розповів Кличко
Максим Кличко зазначив, що він отримав можливість подивитись на багато речей по-іншому. Однак йому знадобився певний час, щоб адаптуватись до студентського баскетболу знову.
Водночас я здобув нові навички на європейському рівні. Тепер мені треба перенести їх на ігри на рівні коледжу,
– зауважив баскетболіст.
Максим Кличко – молодший син Віталія Кличка. Юнаку 21 рік, і він не пішов у бокс стопами свого батька. Зріст хлопця – 215 сантиметрів, тож заняттям свого життя він обрав баскетбол.
Першу баскетбольну ліцензію Кличко-молодший отримав у 2021 році. А з літа 2024 року він грав у системі французького Монако. Зокрема, грав у молодіжній системі клубу та дебютував за основу.
У 2025 році він уже дебютував за дорослу збірну України з баскетболу. До цього виступав у молодіжних збірних України. Зокрема, демонстрував чималу результативність у збірній України U-20.
За інформацією коментатора НБА Олександра Прошути, Максим Кличко мав пропозиції й від елітних команд NCAA. Однак баскетболіст обрав команду, в якій отримуватиме регулярну ігрову практику.
Цікаво, що у Франції Максим Кличко потрапив до списку найкращих гравців чемпіонату. Це символічна збірна молодіжного чемпіонату країни, де українець грав за команду Монако U-21.