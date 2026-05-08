Максим Кличко невдовзі покине учасника Євроліги Монако та переїде до Сполучених Штатів. Про це у соцмережі X заявив журналіст Джон Чепкевич.

Що далі для Максима Кличка?

Повідомляється, що 21-річний український баскетболіст влітку поповнить ряди Університету Східної Кароліни. Цей колектив виступає у конференції American Athletic Conference першого дивізіону NCAA, який є елітним у системі студентського баскетболу в Америці.

За інформацією коментатора НБА Олександра Прошути, син Віталія Кличка мав пропозиції також й від елітних команд NCAA. Але 21-річний спортсмен вирішив обрати місце, де отримуватиме регулярну практику. У власному телеграм-каналі Прошута назвав таке рішення "більш ніж грамотним вибором".

Зазначимо, що щороку молоді баскетболісти університетської програми потрапляють на драфт НБА, де найсильніші клуби світу обирають, кому дати контракт. Теоретично Максим Кличко може стати учасником драфту влітку 2027 року, адже на той момент йому уже виповниться 22 роки та його участь буде автоматичною.

Важливо! Драфтом НБА називають щорічний процес, коли клуби головної ліги США та Канади по черзі обирають молодих гравців. Ними можуть бути як студенти американських університетів, так і іноземна молодь.

Також за умови успішних виступів у Східній Кароліні, українець може за рік змінити університет на навчальний заклад із сильнішою баскетбольною програмою та спробувати свої сили на драфті дещо пізніше.

Як для українця складається сезон 2025/26?

За інформацією порталу Flashscore, у поточній кампанії молодий центровий провів п’ять матчів за основну команду Монако. Частіше Кличко грає за Монако U21. Протягом сезону 2025/26 він провів 23 матчі, у яких в середньому за гру перебував на паркеті 25,8 хвилини, набирав 14,9 очка та робив 7,3 підбирання.

