Спортсмен дав інтерв’ю французькому виданню RMS Sport. Під час розмови 21-річний спортсмен зазначив, що останнім часом не має змоги часто спілкуватись з Віталієм Кличком.
Що сталось у родині міського голови Києва?
Причиною не частого спілкування батька та сина стала російсько-українська війна та те, що Віталій Кличко постійно знаходиться в Україні, а Максим перебуває у Франції.
Мені справді нелегко бути далеко від родини, від країни. Я намагаюся зосередитися на тому, що можу контролювати. В Україні є люди, які страждають набагато більше, ніж я. Це жахлива ситуація: ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я бачив свого батька два чи три рази з початку війни,
– розповів Максим Кличко.
Зазначимо, що наразі український центровий виступає у французькому баскетбольному клубі Монако.
За даними статистичного порталу Flashscore, у сезоні 2025/26 21-річний баскетболіст провів п’ять матчів за основну команду. Частіше Максим виступає за Монако U21. У поточній кампанії він провів 23 матчі, у яких в середньому за гру перебував на паркеті 25,8 хвилин, набирав 14,9 очок та робив 7,3 підбирання.
Що зараз відбувається у політичній кар’єрі Віталія Кличка?
Колишній спортсмен є мером столиці ось вже майже 12 років – вперше обраний 25 травня 2014 року на позачергових виборах. Про це пише офіційний сайт КМДА.
Нещодавно у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко відзвітував про передачу від громади Києва бійцям 5 штурмової бригади майже 2000 безпілотників різних типів.
Чим відомий баскетболіст Максим Кличко?
- Найдовший матч за основну команду Монако Максим Кличко провів у квітні, коли його команда програла клубу Бур (81:104). Тоді українець перебував на паркеті понад шість хвилин і набрав 2 очки та зробив 3 підбирання.
- Для українського баскетболу Максима Кличка розкрив тренер Валерій Плеханов. У 2024 році, в інтерв’ю sport-express.ua, фахівець говорив, що спортсмен "прийде до того рівня, коли за ним бігатимуть агенти. У тому числі й з Америки".
- Певний час у цьому сезоні Максиму Кличку довелось пропустити через травму, отриману торік у матчі молодіжного Євробаскета.