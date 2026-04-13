Український баскетболіст провів найтриваліший для себе матч у складі Монако в межах чемпіонату Франції. У грі проти Бура (81:104) 21-річний центровий отримав понад шість хвилин на майданчику, повідомляє 24 Канал.
Як пройшов матч для Кличка?
Кличко розпочав матч на лаві запасних, однак з'явився на паркеті по ходу гри. За 6 хвилин і 2 секунди він набрав 2 очки та зробив 3 підбирання. Цей показник став для українця рекордним за часом перебування на майданчику у складі Монако.
Попередній максимум гравця становив 3 хвилини 59 секунд у дебютному матчі проти Ле Ман. Загалом Кличко вже провів три матчі за основну команду, а також активно виступає за молодіжний склад, де в цьому сезоні зіграв 19 поєдинків.
Окрім того, 2 набрані очки стали його найкращим результатом на дорослому рівні за Монако.
Наступний матч команда українця проведе 17 квітня проти Хапоель Тель-Авів у рамках Євроліги.
Що відомо про Максима Кличка та його дебюти?
Молодший син мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка, обрав власний спортивний шлях і будує кар'єру не в боксі, а в баскетболі. Сьогодні він виступає на професійному рівні в Європі.
Наприкінці березня 2026 року, за інформацією Федерації баскетболу України, він дебютував за французький клуб Монако в чемпіонаті Франції. У дебютному матчі українець провів на майданчику близько чотирьох хвилин: здійснив один кидок (без влучання) та зібрав два підбирання.
Ще у 2024 році Максим заявив про себе на міжнародному рівні, дебютувавши за молодіжну збірну України U-20 на чемпіонаті Європи (дивізіон B). У стартовій грі проти Вірменії він став одним із найрезультативніших гравців команди, записавши до активу 11 очок, 8 підбирань і 2 результативні передачі.