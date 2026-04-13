Украинский баскетболист провел самый продолжительный для себя матч в составе Монако в рамках чемпионата Франции. В игре против Бура (81:104) 21-летний центровой получил более шести минут на площадке, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч для Кличко?

Кличко начал матч на скамейке запасных, однако появился на паркете по ходу игры. За 6 минут и 2 секунды он набрал 2 очка и сделал 3 подбора. Этот показатель стал для украинца рекордным по времени пребывания на площадке в составе Монако.

Предыдущий максимум игрока составлял 3 минуты 59 секунд в дебютном матче против "Ле Ман". В общем Кличко уже провел три матча за основную команду, а также активно выступает за молодежный состав, где в этом сезоне сыграл 19 поединков.

Кроме того, 2 набранных очка стали его лучшим результатом на взрослом уровне за Монако.

Следующий матч команда украинца проведет 17 апреля против Хапоэль Тель-Авив в рамках Евролиги.

