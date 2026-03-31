О дебюте в Монако и основных фактах из его жизни и карьеры расскажет 24 Канал.
Как прошел дебютный матч Максима Кличко?
Матч завершился уверенной победой Монако со счетом 99:85.
Хозяева установили комфортное преимущество еще в первой четверти, выиграв ее 26:16, и на протяжении всей игры контролировали ситуацию на площадке.
20-летний Максим Кличко провел 4 минуты, за которые попытался один бросок, который не попал, и сделал два подбора, пишет Федерация баскетбола Украины.
Стоит отметить! Команду Монако возглавляет тренерский штаб, в составе которого работает украинец Сергей Гладырь вместе с грузинским специалистом Манучаром Маркоишвили, который ранее играл в Украине.
Но для Максима этот день не ограничился только одним матчем. Сначала он оформил дабл-дабл в игре молодежного чемпионата Франции, где его Монако потерпело поражение в напряженном поединке с двумя овертаймами против Ле-Мана – 117:119.
За 30 минут на площадке Кличко набрал 25 очков (11 из 16 двухочковых, 3 из 4 штрафных), сделал 14 подборов, отдал 3 передачи, совершил 1 перехват при 4 фолах и 2 потерях.
Дебютировал ли Максим Кличко за сборную Украины по баскетболу?
Он дебютировал в составе сборной Украины по баскетболу в феврале 2025 года в матче отбора на Евробаскет против Португалии.
Встреча завершилась победой Украины со счетом 88:60.
За 9 минут на площадке Кличко набрал 7 очков и сделал 2 подбора.
Что известно о Максиме Кличко?
- Он – младший сын Виталия Кличко и его бывшей жены Натальи Егоровой.
В составе Монако U21 он завоевал серебро на молодежном чемпионате Франции по баскетболу.
- Максим выбрал баскетбол своей главной спортивной дисциплиной, хотя в юности он пробовал себя в разных видах спорта – от плавания до тенниса.
- К серьезному увлечению баскетболом он пришел только во время карантина. Сейчас он играет за клуб Монако и выступает за молодежную сборную Украины U-20, где занимает позицию центрового и демонстрирует высокие результаты в матчах.
В своем интервью для "Чемпиона" Максим неоднократно отмечал, что семейная спортивная традиция и поддержка родных играют важную роль в его профессиональном развитии.
Кроме того, он делится личными переживаниями о том, как российско-украинская война повлияла на семью, в частности на психологическое состояние в первые недели полномасштабного вторжения.