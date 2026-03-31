Про дебют у Монако та основні факти з його життя і кар'єри розповість 24 Канал.
Як пройшов дебютний матч Максима Кличка?
Матч завершився впевненою перемогою Монако з рахунком 99:85.
Господарі встановили комфортну перевагу ще в першій чверті, вигравши її 26:16, і протягом усієї гри контролювали ситуацію на майданчику.
20-річний Максим Кличко провів 4 хвилини, за які спробував один кидок, який не влучив, та зробив два підбирання, пише Федерація баскетболу України.
Варто зазначити! Команду Монако очолює тренерський штаб, у складі якого працює українець Сергій Гладир разом із грузинським спеціалістом Манучаром Маркоішвілі, який раніше грав в Україні.
Але для Максима цей день не обмежився лише одним матчем. Спочатку він оформив дабл-дабл у грі молодіжного чемпіонату Франції, де його Монако зазнало поразки в напруженому поєдинку з двома овертаймами проти Ле-Мана – 117:119.
За 30 хвилин на майданчику Кличко набрав 25 очок (11 із 16 двоочкових, 3 із 4 штрафних), зробив 14 підбирань, віддав 3 передачі, здійснив 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.
Чи дебютував Максим Кличко за збірну України з баскетболу?
Він дебютував у складі збірної України з баскетболу у лютому 2025 року в матчі відбору на Євробаскет проти Португалії.
Зустріч завершилася перемогою України з рахунком 88:60.
За 9 хвилин на майданчику Кличко набрав 7 очок і зробив 2 підбирання.
Що відомо про Максима Кличка?
- Він – молодший син Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової.
У складі Монако U21 він здобув срібло на молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу.
- Максим обрав баскетбол своєю головною спортивною дисципліною, хоча в юності він пробував себе в різних видах спорту – від плавання до тенісу.
- До серйозного захоплення баскетболом він прийшов лише під час карантину. Наразі він грає за клуб Монако та виступає за молодіжну збірну України U‑20, де обіймає позицію центрового і демонструє високі результати у матчах.
У своєму інтерв'ю для "Чемпіона" Максим неодноразово зазначав, що сімейна спортивна традиція та підтримка рідних відіграють важливу роль у його професійному розвитку.
Крім того, він ділиться особистими переживаннями про те, як російсько‑українська війна вплинула на родину, зокрема на психологічний стан у перші тижні повномасштабного вторгнення.