Про дебют у Монако та основні факти з його життя і кар'єри розповість 24 Канал.

Дивіться також Скандальна вечірка у Гамбурзі, важка травма: що відомо про дітей Віталія Кличка

Як пройшов дебютний матч Максима Кличка?

Матч завершився впевненою перемогою Монако з рахунком 99:85.

Господарі встановили комфортну перевагу ще в першій чверті, вигравши її 26:16, і протягом усієї гри контролювали ситуацію на майданчику.

20-річний Максим Кличко провів 4 хвилини, за які спробував один кидок, який не влучив, та зробив два підбирання, пише Федерація баскетболу України.

Варто зазначити! Команду Монако очолює тренерський штаб, у складі якого працює українець Сергій Гладир разом із грузинським спеціалістом Манучаром Маркоішвілі, який раніше грав в Україні.

Але для Максима цей день не обмежився лише одним матчем. Спочатку він оформив дабл-дабл у грі молодіжного чемпіонату Франції, де його Монако зазнало поразки в напруженому поєдинку з двома овертаймами проти Ле-Мана – 117:119.

За 30 хвилин на майданчику Кличко набрав 25 очок (11 із 16 двоочкових, 3 із 4 штрафних), зробив 14 підбирань, віддав 3 передачі, здійснив 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

Чи дебютував Максим Кличко за збірну України з баскетболу?

Він дебютував у складі збірної України з баскетболу у лютому 2025 року в матчі відбору на Євробаскет проти Португалії.

Зустріч завершилася перемогою України з рахунком 88:60.

За 9 хвилин на майданчику Кличко набрав 7 очок і зробив 2 підбирання.

Що відомо про Максима Кличка?