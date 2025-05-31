Син Віталія Кличка досить пізно розпочав займатися баскетболом. Цікаво, що боксом він взагалі не захоплювався, пише 24 Канал з посиланням на BeBasket.

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Відверте зізнання Максима Кличка

Гучне прізвище зобов'язує Максима до значних звершень у спорті. 20-річний баскетболіст сподівається, що зуміє виправдати очікування.

"Я знаю, що моє прізвище особливо важливе у світі спорту, і для мене привілей його носити. Сподіваюся, що зможу виправдати це та залишити свій особистий слід, не лише використовуючи сімейний престиж, а й збагачуючи його по-своєму", – розповів Кличко-молодший.

Максим зізнався, що ніколи не збирався ставати боксером. Спочатку хлопець займався плаванням. Лише після карантину після COVID-19 розпочав займатися баскетболом.

Бокс ніколи не був моїм улюбленим заняттям. Після обмежень я просто хотів бути на вулиці, і в результаті опинився на майданчику в парку. Так я відкрив для себе пристрасть до цього виду спорту,

– сказав Максим Кличко.

Нагадаємо, що Максим Кличко прийшов у баскетбол у віці 16 років. Спочатку Максим грав за університетські команди у США. А згодом переїхав до Європи.

Восени 2024 року Кличко-молодший приєднався до молодіжного складу Монако. За підсумком сезону Максим став призером Молодіжної ліги Франції.

Нещодавно Максим Кличко отримав виклик до збірної України U-20 на Євробаскет у Дивізіоні А.