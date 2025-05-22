Господарі вважалися фаворитами цього поєдинку й були дуже близькими, щоб здобути першу перемогу в серії. Вони мали перевагу в 14 очок за 2 хвилини 50 секунд до завершення гри, а глядачі вже в піднесеному настрої готувалися святкувати тріумф.

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Історичний камбек

Проте гравці Індіани були проти такого розвитку сценарію. Вони не збиралися здаватися та видали неймовірну кінцівку.

За цей час "пейсерс" змогли зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. Там вони вирвали перемогу (138:135), яка дозволила їм переписали історію ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Індіани.

Підопічні Ріка Карлайла стали першою командою, яка на стадії плейоф здобула перемогу, маючи відставання 14+ очок за 170 секунд до завершення гри. Всього було зафіксовано 970 таких випадків і жодного разу колектив, який програвав, не зміг оформити камбек.

Дивіться відео з історичним камбеком від Індіани Пейсерс

Зазначимо, що другий матч серії команди проведуть 24 травня. Він розпочнеться о 3:00 за київським часом.