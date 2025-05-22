Хозяева считались фаворитами этого поединка и были очень близки, чтобы одержать первую победу в серии. Они имели преимущество в 14 очков за 2 минуты 50 секунд до завершения игры, а зрители уже в приподнятом настроении готовились праздновать триумф.

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Исторический камбэк

Однако игроки Индианы были против такого развития сценария. Они не собирались сдаваться и выдали невероятную концовку.

За это время "пейсерс" смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Там они вырвали победу (138:135), которая позволила им переписали историю лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Индианы.

Подопечные Рика Карлайла стали первой командой, которая на стадии плей-офф одержала победу, имея отставание 14+ очков за 170 секунд до завершения игры. Всего было зафиксировано 970 таких случаев и ни разу проигрывающий коллектив не смог оформить камбэк.

Смотрите видео с историческим камбэком от Индианы Пейсерс

Отметим, что второй матч серии команды проведут 24 мая. Он начнется в 3:00 по киевскому времени.