Наймолодший син Віталія Кличка переважно жив та навчався за кордоном. Тож Максим практично не знав українською мови, пише 24 Канал з посиланням на Blik.ua.

Як син Кличка вивчає українську мову?

Ситуація змінилася після виклику до табору молодіжної, а згодом національної збірної України. 20-річному баскетболісту потрібно було спілкуватися з партнерами у команді. Втім, наразі рівень володіння українською мовою не дозволяє Максиму вільно давати інтерв'ю.

Я вчуся української від партнерів по збірній. Багато фраз уже вивчив. Звичайно, мова поки не на тому рівні, щоб інтерв’ю давати. Але все ще попереду. Потихеньку підтягую та сподіваюсь дати наступне інтерв’ю повністю українською, а не з англійськими та французькими термінами,

– розповів Максим.

Де навчався син Кличка?

Максим Кличко закінчив приватну британську школу, а потім вступив до престижної старшої школи-інтернату Taft School у штаті Коннектикут.

Після завершення школи-інтернату у США він продовжив освіту в американському коледжі Amherst College.

Саме там він приєднався до університетської команди з баскетболу.

Наразі Максим грає центрового за Монако U-21. За підсумком минулого сезону син Кличка став призером Молодіжної ліги Франції.