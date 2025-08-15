Український баскетболіст Максим Кличко, син легендарного Віталія Кличка, розповів, хто серед боксерів йому найбільше подобається, пише 24 Канал з посиланням на Blik.ua.

Хто улюблені боксери сина Кличка?

Кличко-молодший не був оригінальним та назвав найкращих боксерів України.

Звичайно, батя і дядько мій. Обидва вони є легендами. Усик теж. Дуже подобається, як він провів останній бій. Ломаченко також,

– сказав Максим Кличко.

Окремо син Кличка зупинився на політичних вподобаннях Василя Ломаченка.

"Так собі ставлюсь до його поглядів… Є питання до нього. Хоча спортсмен він чудовий", – сказав Кличко-молодший.

Які футбольні уподобання Максима Кличка?

20-річний баскетболіст захоплюється також футболом, яким займався у дитинстві.

"Ну, звичайно, першим буде Андрій Шевченко. Легенда українського футболу. Зустрівся з ним одного разу. Знаєш, він дуже талановитим гравцем був у свій час.

Легенда Баварії Мануель Нойєр, бо я грав воротаря, коли пробував свої сили у футболі. Жив у цей час в Німеччині у 2014 році. Бачив, як німці виграли чемпіонат світу. Було просто круто! Нойєр – "машина"", – сказав Максим.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Максим Кличко дебютував за збірну України. Син легенди боксу вийшов на майданчик у матчі відбору на Євробаскет – проти Португалії (88:60).

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко отримав травму на молодіжному Євро-2025.