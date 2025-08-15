Украинский баскетболист Максим Кличко, сын легендарного Виталия Кличко, рассказал, кто среди боксеров ему больше всего нравится, пишет 24 Канал со ссылкой на Blik.ua.

Кто любимые боксеры сына Кличко?

Кличко-младший не был оригинальным и назвал лучших боксеров Украины.

Конечно, батя и дядя мой. Оба они являются легендами. Усик тоже. Очень нравится, как он провел последний бой. Ломаченко также,

– сказал Максим Кличко.

Отдельно сын Кличко остановился на политических предпочтениях Василия Ломаченко.

"Так себе отношусь к его взглядам... Есть вопросы к нему. Хотя спортсмен он замечательный", – сказал Кличко-младший.

Какие футбольные предпочтения Максима Кличко?

20-летний баскетболист увлекается также футболом, которым занимался в детстве.

"Ну, конечно, первым будет Андрей Шевченко. Легенда украинского футбола. Встретился с ним однажды. Знаешь, он очень талантливым игроком был в свое время.

Легенда Баварии Мануэль Нойер, потому что я играл вратаря, когда пробовал свои силы в футболе. Жил в это время в Германии в 2014 году. Видел, как немцы выиграли чемпионат мира. Было просто круто! Нойер – "машина"", – сказал Максим.

Напомним, что в феврале 2025 года Максим Кличко дебютировал за сборную Украины. Сын легенды бокса вышел на площадку в матче отбора на Евробаскет – против Португалии (88:60).

Ранее сообщалось, что Максим Кличко получил травму на молодежном Евро-2025.