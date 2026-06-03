Обидві команди мають приємні спогади про протистояння зі своїми нинішніми суперниками. Перший матч серії до чотирьох перемог відбудеться у ніч на 4 червня о 3:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Яка історія протистоянь Нікс та Сперс у вирішальних матчах?

Вперше та поки востаннє клуби з Техасу і Нью-Йорка грали у фіналі NBA у 1999 році. Тоді Сан-Антоніо знадобилося лише 5 матчів серії, щоб оформити своє перше з п'яти чемпіонств.

Що ж до Нікс, то вони дивляться на історію, яка трапилася значно ближче до нашої сучасності. У грудні минулого року нью-йоркці обіграли Сперс у фіналі Кубка NBA з рахунком 124-113.

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Цікаво, що у регулярному чемпіонаті команди обмінялися перемогами.

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У якій формі клуби підходять до фіналу NBA?

Команди провали зовсім різні за ступенем конкурентності фінали своїх конференцій.

Нікс практично без супротиву здолали Клівленд Кавальєрс лише у чотирьох матчах, у заключній грі їхня перевага склала майже 40 очок. Натомість Сан-Антоніо довелося несолодко з Оклахома-Сіті Тандер, доля путівки до фіналу NBA вирішилася лише в останньому матчі серії буквально у заключній чверті.

Попри це, у доволі рівному на перший погляд протистоянні експерти схиляються на користь саме Сан-Антоніо – але покаже лише серія до чотирьох перемог.