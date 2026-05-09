У 2026-му 44-річний Сергій Ліщук є президентом БК Рівне і давно повісив ігрову амуніцію на цвях. У інтерв’ю для 24 Каналу він пояснив, що ж понад 20 років тому не склалось у Національній баскетбольній асоціації.

Кому належали права Ліщука та чому він не зіграв у НБА?

Тоді 22-річний баскетболіст отримав можливість спродувати власні сили за океаном влітку 2004 року, коли був вибраний клубом Мемфіс Гріззліс під час драфту.

Важливо! Драфтом НБА називають щорічний процес, коли клуби головної ліги США та Канади по черзі обирають молодих гравців. Ними можуть бути як студенти американських університетів, так і іноземна молодь.

Тоді Ліщук був гравцем Хіміка (Південне). Певний час права на контракт у США належали Мемфіс Гріззліс, а згодом Філадельфії 76. Сергій своє не потрапляння у НБА пояснив фінансовими умовами, які запропонували в Україні.

Я тоді ще був дуже молодим. Можливо не було кому підказати в певних моментах. Мені запропонували на той час космічний контракт в маріупольському Азовмаші,

– пояснив Ліщук.

Спортсмен додав, що понад два десятиліття тому він все ж з’їздив до Сполучених Штатів та озираючись назад хотів би спробувати власні сили в Америці.

Хотілося б відчути ту атмосферу. Я грав в літній лізі НБА, тренувався з гравцями, невеликий досвід маю, але так, була можливість заявити про себе на вищому рівні. В цілому я задоволений своєю кар’єрою і тим як вона склалася – немає на що скаржитися. Єдине, що проблеми зі здоров'ям завадили пограти довше,

– сказав Ліщук.

Зазначимо, що за маріупольський клуб Сергій Ліщук виступав у період з 2005-го по 2009 рік. У складі цього колективу він чотири рази ставав переможцем чемпіонату України.

Хто з українців зараз грає у НБА?

Наразі там виступають Святослав Михайлюк (Юта Джаз) та Максим Шульга (система клубу Бостон Селтікс). Більше ігрового часу у сезоні 2025/26 отримав Михайлюк.

За інформацією порталу Flashscore, українець провів 50 матчів. Він проводив на паркеті понад 23 хвилини за гру та набирав у середньому 9,4 очка. Клуб не зумів пробитись у плей-оф.

