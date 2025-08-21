"Вечный чемпион" и легенда бокса имеет троих детей от брака с Натальей Егоровой. 24 канал рассказывает, что известно и где сейчас потомки Виталия Кличко и украинской модели, певицы и спортсменки.

Читайте также На столе было 100 миллионов: почему братья Кличко отказались драться между собой

Где сейчас дети Кличко?

Виталий Кличко женился на Наталье Егоровой 26 апреля 1996 года. Украинский боксер находился в браке со своей возлюбленной целых 25 лет и имеет от нее троих общих детей – Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим.

В 2022 году Кличко-старший развелся с Егоровой, но известно, что экс-супруги остались в дружеских отношениях. Однако дети звездной пары вместе с матерью и переехали в Германию.

Виталий Кличко с детьми и женой в 2013 году / Фото ТСН

Отметим, что несмотря на развод Виталий Кличко сохраняет связь с детьми. Бывший боксер, а ныне мэр Киева неоднократно рассказывал, что видится со своими потомками, когда имеет возможность.

Чем занимаются потомки боксера?

Старшего сына Виталия Кличко и Натальи Егоровой зовут Егор-Даниэль. Парень был первенцем легендарного украинского боксера, родившись заграницей в 2000 году.

Старший сын Виталия Кличко имеет гражданство США, но проживает в Германии вместе с матерью. Егор-Даниэль не пошел в бокс, как его отец "Доктор Стальной Кулак".

Егор-Даниэль ведет довольно непубличную жизнь, поэтому много информации о нем нет. Известно, что он завершил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук.

Виталий Кличко с сыном Егором / Фото с фейсбука мэра Киева

Средним ребенком Виталия Кличко является его очаровательная дочь Виктория-Елизавета, которая унаследовала красивую внешность от своих родителей Девушка родилась в 2002 году в США.

Егорова с дочерью Елизаветой / Фото из инстаграма экс-жены Кличко

Училась Виктория-Елизавета в Амстердаме на факультете психологии в местном университете. Интересно, что Виталий Кличко накануне рождения дочери победил Ларри Дональда, поэтому девушка получила такое имя.

Отметим, что Елизавета-Виктория вляпалась в скандал в Гамбурге вместе со своим младшим братом Максимом. Сетью разлетелось видео с домашней вечеринки, где дети Кличко показывали "тяжелый люкс" с дорогим алкоголем, брендовыми вещами.

Скандальная вечеринка детей Кличко: смотрите видео

Ситуация стала публичной и вызвала кучу хейта на фоне войны в Украине. Сам Виталий Кличко рассказывал, что провел беседу со своим сыном из-за инцидента в Германии.

Самый младший сын Виталия Кличко Максим родился 1 апреля 2005 года. Потомок "Доктора Стального Кулака" пошел по стопам отца и стал спортсменом, но вместо бокса выбрал баскетбол.

Стоит отметить, что Максим Кличко самый высокий в своей семье. Его рост составляет 2 метра 16 сантиметров – сын легендарного боксера превзошел даже своего отца.

Младший сын Виталия Кличко выступает на позиции центрового в баскетбольном клубе Монако. 24 февраля 2025 года Максим Кличко получил дебютировал в составе национальной сборной Украины в матче против Португалии на Евробаскете.

17 июля 2025 года Максим Кличко получил тяжелую травму во время матча за сборную Украины. "Сине-желтые" соревновались против сверстников из Чехии на молодежном Евробаскете.

Максим Кличко получил травму / Скриншот с трансляции

О сроках восстановления Максима Кличко неизвестно. Однако Айнарс Багатскис надеется, что баскетболист быстро восстановится.

Ранее мы рассказывали, общается ли бывшая жена Владимира Кличко со своей дочерью, которую оставила в Украине с боксером.