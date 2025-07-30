В 2018 году после разрыва с Кличко Панеттьери приняла болезненное решение и оставила дочь жить в Украине с отцом. На тот момент актриса переживала глубокий личный кризис, борясь с зависимостью и проходя реабилитацию, включая терапию после травм, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Какие отношения у Панеттьери с дочерью от Кличко?

Хейден Панеттьери неоднократно делилась своими переживаниями относительно материнства и разлуки с дочерью. В интервью для шоу Red Table Talk в 2022 году актриса призналась, что годы после расставания с Кличко стали самыми тяжелыми в ее жизни. Она боролась не только с эмоциональной болью, но и с собственными зависимостями, а именно алкоголем и обезболивающими препаратами, которые начала употреблять после рождения Каи.

Я должна была быть сильной, но понимала, что в таком состоянии не могу дать дочери все, что она заслуживает. Самым трудным было признать это и позволить ей остаться с отцом, зная, что это лучшее для нее,

– вспоминала Панеттьери.

Хотя Кая живет с Владимиром Кличко, Хейден не прекращает поддерживать с ней связь. Она рассказывает, что они проводят время вместе во время каникул и праздников. В 2022 году актриса сказала, что дочь растет счастливой, улыбчивой и очень любознательной.

"Кая – это солнце в моей жизни. Она умная, веселая и, по неизвестным причинам, до сих пор меня любит, несмотря на все, что произошло", – поделилась актриса.

Панеттьери также отметила, что их с Владимиром Кличко опыт отцовства – это пример того, как даже после разрыва можно сохранять уважение и взаимопонимание ради ребенка.

Что известно о Кайе?

Дочь Владимира Кличко владеет пятью языками, а именно английским, русским, украинским, немецким, а сейчас она изучает французский.

Также Кая-Евдокия любит верховую езду. Кроме лошадей, она также любит плавать и безумно любит путешествия. Панеттьери говорит, что это передалось девочке от нее.

Отметим, что сейчас Кая-Евдокия растет в Киеве в окружении семьи Кличко.