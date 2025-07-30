У 2018 році після розриву з Кличком Панеттьєрі ухвалила болісне рішення і залишила доньку жити в Україні з батьком. На той момент актриса переживала глибоку особисту кризу, борючись із залежністю та проходячи реабілітацію, включно з терапією після травм, пише 24 Канал з посиланням на People.

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Які стосунки у Панеттьєрі з донькою від Кличка?

Гейден Панеттьєрі неодноразово ділилася своїми переживаннями щодо материнства і розлуки з дочкою. В інтерв’ю для шоу Red Table Talk у 2022 році актриса зізналася, що роки після розставання з Кличком стали найважчими в її житті. Вона боролася не лише з емоційним болем, а й із власними залежностями, а саме алкоголем і знеболювальними препаратами, які почала вживати після народження Каї.

Я мала бути сильною, але розуміла, що у такому стані не можу дати дочці все, що вона заслуговує. Найважчим було визнати це і дозволити їй залишитися з батьком, знаючи, що це найкраще для неї,

– згадувала Панеттьєрі.

Хоча Кая живе з Володимиром Кличком, Хейден не припиняє підтримувати з нею зв’язок. Вона розповідає, що вони проводять час разом під час канікул і свят. У 2022 році актриса сказала, що дочка росте щасливою, усміхненою і дуже допитливою.

"Кая – це сонце в моєму житті. Вона розумна, весела і, з невідомих причин, досі мене любить, попри все, що сталося", – поділилася акторка.

Панеттьєрі також зазначила, що їхній з Володимиром Кличком досвід батьківства – це приклад того, як навіть після розриву можна зберігати повагу й взаєморозуміння заради дитини.

Що відомо про Каю?

Донька Володимира Кличка володіє п'ятьма мовами, а саме англійською, російською, українською, німецькою, а зараз вона вивчає французьку.

Також Кая-Євдокія полюбляє верхову їзду. Окрім коней, вона також любить плавати та шалено любить подорожі. Панеттьєрі говорить, що це передалося дівчинці від неї.

Відзначимо, що наразі Кая-Євдокія зростає в Києві в оточенні родини Кличка.