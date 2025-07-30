Український боксер нокаутував свого суперника в п'ятому раунді та став першим триразовим абсолютним чемпіоном світу в історії. Після цього він деякий час провів з родиною в Іспанії й тепер повернувся на рідну землю, інформує 24 Канал.

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Як Усик повернувся в Україну?

У мережі з'явилося відео, як Олександр Усик перетинає український кордон. Зіркового боксера з радістю зустрічали прикордонники та робили з ним фотографії.

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Згодом абсолютного чемпіона світу радісно зустрічала вдома вже наймолодша донечка Марія. Вона не бачилася з татусем, поки він готувався до битви з Дюбуа, й отримала від легендарного боксера в подарунок іграшку.

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Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу назвав місце Олександра Усика в історії боксу. Він визнав велич українського бійця.