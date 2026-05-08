Максим Кличко вскоре покинет участника Евролиги Монако и переедет в Соединенные Штаты. Об этом в соцсети X заявил журналист Джон Чепкевич.

К теме Сын Кличко рассказал, собирается ли после спорта идти в политику

Что дальше для Максима Кличко?

Сообщается, что 21-летний украинский баскетболист летом пополнит ряды Университета Восточной Каролины. Этот коллектив выступает в конференции American Athletic Conference первого дивизиона NCAA, который является элитным в системе студенческого баскетбола в Америке.

По информации комментатора НБА Александра Прошуты, сын Виталия Кличко имел предложения также и от элитных команд NCAA. Но 21-летний спортсмен решил выбрать место, где будет получать регулярную практику. У собственном телеграм-канале Прошута назвал такое решение "более чем грамотным выбором".

Отметим, что ежегодно молодые баскетболисты университетской программы попадают на драфт НБА, где сильнейшие клубы мира выбирают, кому дать контракт. Теоретически Максим Кличко может стать участником драфта летом 2027 года, ведь на тот момент ему уже исполнится 22 года и его участие будет автоматическим.

Важно! Драфтом НБА называют ежегодный процесс, когда клубы главной лиги США и Канады поочередно выбирают молодых игроков. Ими могут быть как студенты американских университетов, так и иностранная молодежь.

Также при условии успешных выступлений в Восточной Каролине, украинец может за год сменить университет на учебное заведение с сильной баскетбольной программой и попробовать свои силы на драфте несколько позже.

Как для украинца складывается сезон 2025/26?

По информации портала Flashscore, в текущей кампании молодой центровой провел пять матчей за основную команду Монако. Чаще Кличко играет за Монако U21. В течение сезона 2025/26 он провел 23 матча, в которых в среднем за игру находился на паркете 25,8 минут, набирал 14,9 очков и делал 7,3 подбора.

Что еще известно о Максиме Кличко?