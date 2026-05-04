В свой 21 год представитель легендарной семьи уже задумывается над тем, как сложится его судьба после завершения спортивной карьеры. В интервью RMCSport Максим Кличко не исключил, что его ждет политика.

Что сказал сын Виталия Кличко о своих политических перспективах?

Максим признал, что политика была в сфере его интересов перед тем, как он остановил свой выбор на баскетболе. Юноша хотел изучать право, но надо было сосредоточиться на достижениях на площадке. Поэтому занятия гуманитарными науками он отложил на потом – с возможностью вернуться, когда сделает себе имя в спорте.

При этом сын Виталия Кличко не слишком предпочитает посвятить свою жизнь государственному управлению.

Я бы хотел этого избежать. По словам моего отца, его спортивная карьера была самой легкой частью его пути. Политика очень требовательна. Целиком посвятить себя своей стране, своему народу – очень утомительно и стрессово. Если бы я пошел в политику, я хотел бы быть таким же хорошим, как он,

– подчеркнул Максим.

Как складывается спортивная карьера Максима Кличко?

Сын легенды ринга признавался, что бокс ему не сильно нравится. После коронавирусной пандемии и карантина ему хотелось быть на улице, поэтому Кличко стал часто бывать на баскетбольной площадке. Это и побудило его заниматься профессионально.

Пока Максим в основном играет за молодежку Монако или получает во взрослой команде ограниченное время: самый длинный матч для украинца длился шесть минут, он заработал 2 очка и сделал 3 подбора.

На Евробаскете-2025 U-20 Кличко за сборную Украины получил тяжелую травму во время поединка с Чехией.

Что известно о политической карьере Виталия Кличко?