В интервью для RMC Sport Максим рассказал о том, как переживает российско-украинскую войну. Он также вспоминал своего отца и его мечту.

Смотрите также Пела в Москве, зажигает фотографиями в соцсети: что известно о бывшей жене Виталия Кличко

О чем мечтает Виталий Кличко?

По словам 21-летнего спортсмена, отец старается не пропускать трансляции его игр, но имеет большое желание поддержать сына лично.

Мой отец старается смотреть все матчи, которые может. Его мечта – приехать на матч сюда, в Монако, когда война закончится,

– сказал Максим.

Что известно о Максиме Кличко?

В марте 2026 года он впервые сыграл за основную команду Монако в чемпионате Франции, в матче против Ле-Мана. Ранее успешно выступал за молодежную команду (U-21), с которой добыл титул вице-чемпиона Франции.

Он также является игроком молодежной сборной Украины U-20 и уже дебютировал в составе национальной сборной Украины.

На данный момент он не планирует заниматься политикой, хотя его отец остается для него примером.

Как сын Кличко выбрал баскетбол?

Максим решил сделать баскетбол своей основной спортивной дисциплиной, хотя в юности экспериментировал с различными видами спорта – от плавания до тенниса. Настоящий интерес к баскетболу у него появился только во время карантина COVID-19.

Кто такой Виталий Кличко?