Владимир Кличко и Александр Усик однозначно самые выдающиеся боксеры в истории Украины. "Доктор Стальной Молот" и "Кот" дрались в разные эпохи и вряд ли встретятся в очном противостоянии.

Хотя Кличко-младший планирует вернуться в профессиональный бокс. 24 канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно результата гипотетического боя между Владимиром Кличко и Александром Усиком.

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Кто победит в бою Кличко – Усика по версии ИИ?

Искусственный интеллект назвал победителя гипотетического боя Владимир Кличко – Александр Усик, взяв во внимание несколько факторов. Во-первых, "Доктору Стальному Молоту" в 2025 году исполнится 49 лет.

Александр Усик на 11 лет моложе Владимира Кличко. ИИ заметил, что возраст играет важную роль в гипотетическом поединке. Во-вторых, Король хевивейта действующий абсолютный чемпион мира, а также побеждал Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Тогда как Кличко-младший уступал обоим боксерам. Искусственный интеллект отметил, что Александр Усик – уникальный боец с отличной скоростью и техникой, а Владимир мастер джеба с хорошей физической выносливостью.

ИИ также обратил внимание на длинный перерыв Владимира Кличко, который не дрался с 2017 года. "Доктор Стальной Молот" не сможет вернуть реакцию, чувство ритма благодаря тренировкам, а это может повлиять на бой против Александра Усика.

Сценарий боя Кличко – Усик

В начале боя Владимир Кличко будет пытаться контролировать ситуацию благодаря джебу. Однако ИИ считает, что Александр Усик быстро подстроится под соперника.

В середине боя, по мнению ИИ, преимущество будет на стороне Александра Усика. Тогда как Владимир Кличко не будет успевать за темпом и ногами абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В итоге Александр Усик победит благодаря техническому нокауту в 10-12 раундах, или единогласным решением судов после завершения поединка.

Ранее сообщали, что умер Томми Брукс, выдающийся американский тренер по боксу. Специалист в свое время работал с братьями Кличко и другими легендарными бойцами.