В прошлом году Украину с визитом посетил тренер сборной Австрии Ральф Рангник. Следующим звездным гостем должен стать легендарный тренер Юрген Клопп, пишет 24 Канал.

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Когда ждать Клоппа в Украине

По информации ТаТоТаке, УАФ еще не достигла окончательной договоренности с авторитетным немецким специалистом. Представители ассоциации находятся в переговорном процессе с Клоппом.

Один из лучших тренеров мира не против визита в столицу Украины. Прослеживается положительная динамика в его переговорах с УАФ. Однако в настоящее время никаких согласованных дат не существует.

Украинская сторона планирует пригласить Клоппа на вторую половину февраля, чтобы на мастер-класс Клоппа попали все тренеры УПЛ, которые к этому моменту должны вернуться с тренировочных сборов.

Напомним, что семинар 57-летнего специалиста с украинскими тренерами будет состоять из двух частей: теоретической и практической на футбольном поле.

Отметим, что Юрген Клопп приостановил тренерскую карьеру летом прошлого года, когда покинул английский Ливерпуль. В октябре 2024 года немец подписал контракт со спортивной компанией Ред Булл. С 1 января он приступил к работе консультанта по развитию футбола.