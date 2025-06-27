Групповой этап завершен: определились все пары 1/8 финала Клубного ЧМ

В субботу, 14 июня, начался Клубный чемпионат мира по футболу. Накануне завершился его групповой этап.

Последними командами, которые квалифицировались в плей-офф турнира стали Реал Мадрид и Аль-Хиляль. Они одержали победы в последнем туре группы H над РБ Зальцбург и Пачукой соответственно, сообщает 24 Канал.

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Дата и время матчей 1/8 финала Клубного ЧМ

И теперь определились все участники 1/8 финала. На этой стадии турнира зрители станут свидетелями, в частности, бразильского дерби.

Также внимание привлекает встреча Лионеля Месси против бывшего клуба. Что касается украинского следа, то Бенфика Анатолия Трубина встретится с Челси, а команда Андрея Лунина – с Ювентусом.

Все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025

Палмейрас – Ботафого (28 июня, 19:00)

Бенфика – Челси (28 июня, 23:00)

ПСЖ – Интер Майами (29 июня, 19:00)

Фламенго – Бавария (29 июня, 23:00)

Интер – Флуминенсе (30 июня, 22:00)

Манчестер Сити – Аль-Хиляль (1 июля, 04:00)

Реал Мадрид – Ювентус (1 июля, 22:00)

Боруссия Д – Монтеррей (2 июля, 04:00)

К слову. Финал Клубного чемпионата мира состоится 13 июля в городе Ист-Резерфорд на "Мет-Лайф Стэдиум". Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в этом турнире еще имеет шанс сыграть Илья Забарный. Один из участников плей-офф заинтересован в трансфере защитника сборной Украины и будет иметь возможность заявить его до 3 июля.