Будет готов к "баскам": появились новые детали возвращения на поле Довбика

Артем Довбик продолжает тренироваться отдельно от команды. Украинский форвард восстанавливается от травмы, из-за которой пропустил уже два матча Ромы.

Футболист продолжает тренироваться индивидуально. В четверг, 27 февраля, римская Рома вернется к тренировочному процессу в рамках подготовки к ближайшему матчу Серии А.

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Когда вернется к игре Довбик

Появились новые детали восстановления Артема Довбика. Пока неизвестно, сможет ли украинский нападающий вернуться к тренировкам вместе с командой 27 февраля, пишет 24 Канал со ссылкой на Corriere dello Sport.

Вероятно, что камбэк Довбыка на футбольное поле ожидается ближе к первому поединку 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025, в котором Рома сыграет против испанского Атлетик Бильбао. Главный тренер "волков" Клаудио Раньери надеется, что Артем поможет команде против "басков".

Обратите внимание! Матч Рома – Атлетик состоится 6 марта в 22:00 по Киеву.

Перед этим "римляне" проведут игру в рамках Серии А против Комо. Встреча запланирована на 3 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (по киевскому времени). Сейчас Рома после 26-ти туров идет лишь на 9-м месте, набрав 40 баллов.

Напомним, что в текущем сезоне-2024/2025 Довбик принял участие в 33-х поединках, в которых отметился 13 голами и 4 ассистами. Несмотря на такую статистику в Италии разносят выступления украинца за "волков".