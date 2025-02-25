Интер нацелился на 27-летнего нападающего "волков". Действующий чемпион Италии планирует подписать Довбика на замену одному из игроков команды, сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

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Кого заменит Довбык

"Нерадзурри" планируют купить Артема Довбыка при одном условии. Если нападающий Маркус Тюрам покинет летом клуб и присоединится к ПСЖ.

Боссы Интера давно присматриваются к украинскому форварду Ромы. В ближайшее время представители клубов должны встретиться по трансферу Давиде Фраттези. Возможно, на переговорах они обсудят подписание Довбыка.

К слову. Артем Довбык перешел из Жироны в Рому летом прошлого года. "Волки" заплатили каталонцам 35 миллионов евро за трансфер украинского голеадора.

В текущем сезоне Артем Довбык сыграл в 33 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского форварда 13 забитых мячей и 4 результативные передачи.