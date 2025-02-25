В Италии назвали срок возвращения Довбика на поле

Украинский футбоилст Артем Довбик продолжает восстанавливаться после повреждения. В Италии ответили, когда украинец сможет вернуться на поле.

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между Ромой и Порту Артем Довбык получил повреждение. Из-за этого он пропустил еврокубковое противостояние.

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Когда Довбик вернется на поле

Отмечается, что уже 25 февраля Клаудио Раньери соберет всех доступных на тренировочной базе для занятий, пишет 24 канал со ссылкой на il Romanista.

Футболисты, которые сыграли больше всего минут в прошлом матче будут иметь восстановительные процедуры и работать в спортзале. Остальные игроки будут полноценно работать на поле.

Артем Довбик вернется в строй ближайшие несколько недель. Украинец может попасть в заявку на матч 27-го тура Серии А, однако шансы на попадание невысоки.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 33 матча за Рому, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч "волки" сыграют 2 марта против Комо. Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.