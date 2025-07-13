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Sport News 24 Футбол Во Франции рассказали, когда Забарный официально присоединится к ПСЖ
13 июля, 19:02
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Во Франции рассказали, когда Забарный официально присоединится к ПСЖ

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Илья Забарный может в ближайшее время перейти в ПСЖ, французский клуб заинтересован в нем.
  • Трансфер под угрозой из-за присутствия Матвея Сафонова, но есть уверенность, что переход все же состоится.

Трансферная сага с переходом Ильи Забарного во французский никак не может дойти конца. Стороны до сих пор не пришли к конкретным договоренностям по переходу украинца.

Переход Ильи Забарного в ПСЖ может состояться уже в ближайшее время. Один из блогеров утверждает, что французский гранд серьезно заинтересован в украинском защитнике, пишет 24 Канал со ссылкой на PSGInside.

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Когда Забарный перейдет в клуб

Инсайдер отметил, что за трансфер украинца переживать не стоит.

Я убежден, что трансфер состоится. ПСЖ действительно заинтересован, Луису Энрике нравится профиль защитника, Кампуш регулярно общается с игроком, а сам Илья решительно настроен присоединиться к ПСЖ. Честно говоря, я не удивлюсь, если трансфер состоится уже на следующей неделе,
– написали в паблике.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва из-за присутствия Матвея Сафонова.

 