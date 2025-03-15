Известный промоутер назвал сроки возвращения Джошуа к тренировкам

Британский промоутер Эдди Хирн сказал, когда Энтони Джошуа вернется к тренировкам. Это может произойти уже в ближайшее время.

В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

Читайте также Легенда бокса назвал единственного бойца, который способен уничтожить Усика

Когда Джошуа вернется к тренировкам

Промоутер отметил, что боксер достаточно расслаблен, но, честно говоря, я думаю, что единственные бои, которые действительно интересуют его, это Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Это не значит, что он не будет драться с кем-то еще. Но он уже побил Джозефа Паркера, хотя у Паркера великолепная серия. Но Агит Кабаел имеет отличную серию. Джошуа не сможет снова бить или нормально тренироваться в течение восьми-десяти недель,

– сказал Эдди Хирн.

Напомним, что Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа должны были встретиться в реванше, однако Эй-Джей получил травму во время тренировок.