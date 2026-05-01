Когда объявят нового тренера сборной Украины и кто дал согласие возглавить команду

Главная команда страны остается без наставника после ухода Сергея Реброва. Среди возможных преемников Мирон Маркевич и Андреа Мальдера.

Сборная Украины может получить нового главного тренера уже в ближайшее время. Олег Саленко заявил, что это может произойти уже в мае во время важного футбольного события, пишет "РБК-Украина".

Что известно о сроках назначения нового тренера?

Бывший форвард национальной команды Олег Саленко рассказал, что имя нового руководителя сборной Украины будет объявлено во время финала Кубка Украины, который состоится 20 мая на "Арене Львов". Именно этот матч между Динамо и Черниговом станет фоном для презентации обновленного тренерского штаба.

Маркевич дал согласие, но фаворит – Мальдера

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич в комментарии ютуб-каналу "Футбольный диван" подтвердил, что готов вернуться к работе с национальной командой, если получит соответствующее предложение.

Я всегда готов. Как оно будет – увидим. Время покажет,

– сказал он.

Ранее легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал Мирона Маркевича наиболее оптимальным кандидатом на роль тренера сборной.

Несмотря на это, по информации "УА-Футбол", в УАФ также рассматривают вариант с приглашением иностранного наставника. Среди претендентов – Игор Йовичевич и Андреа Мальдера.

Последний уже интегрирован в командные процессы и способен быстро продолжить работу без длительного переходного периода. Ранее Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко во время его периода тренерской деятельности в сборной Украины. Сейчас итальянец находится без работы.

Что известно об отставке Реброва?