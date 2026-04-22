После громкой смены на тренерском мостике национальной команды дискуссии вокруг нового наставника лишь набирают обороты. Свое мнение высказал и Виталий Кварцяный, пишет meta.ua.

Смотрите также Не только Маркевич: главные претенденты на место Реброва в сборной Украины

Кого видит тренером сборной Украины Кварцяный?

Бывший тренер убежден, что сборную Украины должен возглавить исключительно отечественный специалист. По его мнению, иностранному специалисту будет сложно быстро адаптироваться к реалиям украинского футбола.

Среди главных кандидатов Кварцяный назвал Мирона Маркевича и Олега Лужного. Именно этих двух специалистов он считает наиболее подготовленными к работе с национальной командой.

Отдельно специалист отметил Маркевича, подчеркнув его опыт, футбольное мышление и преданность сборной. По его словам, этот тренер "на 100% живет командой" и имеет все качества для успешной работы.

Почему именно эти кандидаты?

Кварцяный высоко оценил Олега Лужного, отметив его авторитет и дисциплину. Он вспомнил многолетний опыт экс-защитника в топ-чемпионатах и работу под руководством Арсена Венгера, что добавляет ему веса как тренеру.

По словам эксперта, оба кандидата "как никто другой готовы к этой работе", ведь имеют необходимый опыт, характер и понимание украинского футбола. Именно поэтому они остаются основными претендентами на вакантную должность после ухода Реброва.

Ранее другой легендарный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, что лучшим вариантом для сборной Украины было бы назначить опытного Мирона Маркевича.