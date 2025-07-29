Александр Усик близок к завершению карьеры. В последнем бою украинский боксер одолел Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Перед реваншем Александр Усик говорил, что планирует провести два поединка в боксе. Очевидно, Король хевивейта должен еще хотя бы один раз появиться в ринге, сообщает 24 канал.

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С кем будет драться Усик после Дюбуа?

Александр Усик имеет несколько вариантов относительно следующего боя. Украинский боксер является абсолютным чемпионом мира и обладает четырьмя главными поясами в хевивейте – WBO, WBC, WBA и IBF.

Всемирная боксерская организация после победы над Даниэлем Дюбуа обязала Александра Усика провести защиту титула. Таким образом украинский боксер должен драться против Джозефа Паркера, который является временным чемпионом мира по версии WBO.

Боксеры имеют 30 дней для того, чтобы договориться о проведении поединка или подписать соглашение. Однако Александр Усик может потерять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер может отказаться от титула WBO для проведения третьего боя против Тайсона Фьюри. Ранее "Цыганский король" анонсировал трилогию против Короля хевивейта в 2026 году.

К слову. Александр Усик дважды дрался против Тайсона Фьюри в 2024 году. В обоих поединках украинский боксер одолел "Цыганского короля" – раздельным и единогласным решением судей, соответственно.

Отметим, что Александр Усик говорил, что может провести бой с Джейком Полом в будущем. Украинский чемпион даже провел битву взглядов с американским блогером после реванша против Даниэля Дюбуа.

Вероятно, Александр Усик проведет следующий бой в профессиональном ринге весной или летом 2026 года. Информация относительно будущего соперника Короля хевивейта появится позже.