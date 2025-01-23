Вопрос очень болезненный, – Гвоздик о своем следующем поединке

Украинский боксер Александр Гвоздик прокомментировал проведение своего следующего поединка. Он отметил, что это очень болезненный вопрос.

В июне 2024 года Александр Гвоздик провел бой против Давида Бенавидеса. Тогда украинский боксер проиграл своему сопернику.

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Следующий поединок Гвоздика

Украинец отметил, что вопрос относительно его следующего поединка является очень болезненным, поскольку уже второй раз подряд срывается его бой.

Буду встречаться со своим тренером и что-то решать и двигаться дальше. Я должен был боксировать 1 февраля в андеркарде поединка Моррель – Бенавидес, но, судя по всему, этого не будет,

– сказал Александр Гвоздик.

Также он добавил, что официально этого не говорили, но до этого события остается мало времени, поэтому можно понять, что это не произойдет.

Напомним, что Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе. После поражения Артуру Бетербиеву он объявлял о завершении карьеры.