В пятницу, 31 июля, стало известно, что перерыв в футбольной карьере Михаила подошел к концу. 24 Канал рассказывает, когда украинца можно будет увидеть на футбольном поле.

Что известно о продолжении карьеры Мудрика

На данный момент он остается футболистом Челси. Несмотря на нагрузку, которую испытали многие футболисты во время недавнего чемпионата мира, клуб из Лондона сейчас проводит азиатское турне.

После матча против Тоттенхэма в Сиднее, который состоится 1 июля, клуб отправится в Гонконг. Там 5 июля в 14:30 по киевскому времени англичане сыграют против итальянского Ювентуса.

Пока Челси не подтверждал и не опровергал информацию о том, что украинец выйдет на поле, но такая вероятность существует. Его появление в составе клуба ожидают именно в Гонконге.

В свою очередь инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале рассказал , что в ближайшие недели в "Челси" хотят оценить физическую форму Мудрика. По результатам этой оценки будет принято решение: останется ли он в команде или уйдет в аренду.

Если Мудрик начнет сезон в Челси, то его вторым дебютом может стать матч первого тура нового сезона АПЛ. Известно, что 24 августа "пенсионеры" отправятся на выезд в Фулхэм.

В случае аренды официальное возвращение Михаила будет зависеть от календаря и решений тренерского штаба его следующей команды.

Как долго Михаил был без футбола

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле в официальных матчах в конце 2024 года. Из-за антидопингового расследования он был отстранен от участия в матчах, а его будущее долгое время оставалось неопределенным.

Михаил выходил на поле в официальных матчах еще 28 ноября 2024 года. Тогда в рамках Лиги конференций Челси обыграл немецкий Хайденхайм со счетом 2:0. Украинец отыграл весь матч и отличился голом.